Rapina in appartamento, minaccia i proprietari con il coltello. Arrestato

Firenze, 14 ottobre – Prosegue l’impegno dei carabinieri nel contrasto alla criminalità nei vari comuni della provincia di Firenze. Nella giornata dell’11 ottobre 2024, i carabinieri della compagnia di Signa, assistiti da due squadre di supporto della compagnia intervento operativo del 6° Battaglione CC Toscana ed equipaggi della stazione di Calenzano, Signa e Sesto Fiorentino, hanno eseguito un controllo straordinario e capillare del territorio di quest’ultimo comune, con lo scopo di prevenzione e contrasto di furti, spaccio e degrado urbano.

Le pattuglie hanno effettuato vari controlli presso i parchi cittadini e nelle zone maggiormente esposte, come la zona di “Querceto”, facendo controlli presso i principali luoghi di ritrovo di chi assume sostanze stupefacenti, con 31 posti di controllo nei principali snodi della viabilità del territorio. Durante queste attività hanno identificato 61 persone, controllato 38 veicoli ed eseguite alcune perquisizioni personali e di auto. Un 24enne marocchino è stato arrestato per rapina dopo essersi introdotto nell’androne di una abitazione aveva minacciato gli abitanti con un coltello, facendosi consegnare i gioielli in oro che indossavano. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Signa ha fermato l’uomo.

La Stazione di Campi Bisenzio, San Piero a Ponti e il Nucleo Operativo e Radiomobile di Signa, in circostanze diverse hanno denunciato per tentato furto aggravato rispettivamente: un 32enne albanese per aver rubato capi di abbigliamento presso il negozio “OVS”; una 62enne italiana per aver rubato vestiti presso il negozio “Primark” e un 28enne nigeriano per aver derubato delle bottiglie di alcolici presso il supermercato “Esselunga”, il tutto nel comune di Campi Bisenzio.