Contro le malattie sessualmente trasmissibili Arriva il "camper della prevenzione" in piazza Peruzzi Fornirà preservativi gratis, consigli e informazioni

Venerdì in piazza Peruzzi si fermerà il "camper della prevenzione" contro le malattie sessualmente trasmissibili. Dalle 19 alle 22 gli operatori del reparto di malattie infettive dell’ospedale Santa Maria Annunziata insieme ai volontari di Croce Rossa Bagno a Ripoli, Misericordia di Antella e Fratellanza popolare di Grassina, saranno a disposizione di chiunque voglia sottoporsi a test gratuiti per l’Hiv e infezioni sessualmente trasmissibili, distribuiranno preservativi gratis e daranno informazioni e consigli. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Comune, ospedale e associazioni con Cesvot, nasce alla luce dell’incremento di casi di Hiv, epatite e malattie registrato anche in territorio toscano e fiorentino, con fette di popolazione colpita di ogni fascia d’età. Non solo i più giovani, ma anche gli adulti sempre più spesso entrano in contatto con infezioni di origine sessuale.