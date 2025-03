Contro il caro-bollette contributi per cittadini e imprese energivore

Arriva un contributo straordinario di 200 euro per il 2025 per sostenere le famiglie deboli, con Isee fino a 25.000 euro, nel pagamento delle

bollette della luce. Per i nuclei che già percepiscono un

bonus sociale per far fronte ai costi dell’energia, la cifra si somma agli sconti in atto. E’ quanto prevede il decreto contro il caro bollette che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 febbraio e che vale nel complesso 3 miliardi di euro: 1,6 miliardi da destinare alle misure per le famiglie e 1,4 miliardi per gli interventi a favore delle imprese.

Le modalità per il riconoscimento del contributo saranno stabilite con delibera di Arera. Il bonus sarà percepito nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’Isee e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

Per le grandi imprese “energivore” arriva un contributo di 600 milioni attraverso il fondo per la transizione energetica, derivante dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2024. Per le Pmi con una potenza disponibile di almeno 16,5 KW arriva invece l’azzeramento per sei mesi in bolletta degli oneri di sistema (in particolare della voce che sostiene le fonti rinnovabili e la cogenerazione) per un onere di ulteriori 800 milioni.

Tra le misure del decreto, anche un meccanismo che consente di frenare per utenti e microimprese vulnerabili i rincari delle bollette dell’energia derivanti dagli aumenti del gas naturale. Superata una certa soglia di prezzo del gas, verrà acquisito il maggior gettito Iva conseguenti all’aumento e messo a disposizione dell’Arera per finanziare interventi a sostegno delle forniture di elettricità e gas. Per gli utenti vulnerabili (over 75, disabili e cittadini con disagio economico) arriva anche la proroga di due anni, al 31 marzo 2027, del servizio di tutele graduali.

