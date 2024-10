Contributo affitti. Domande solo online entro il 23 novembre

Un sostegno concreto alle famiglie che vivono momenti economicamente non semplici. È stato reso disponibile l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione da parte dell’unione dei comuni Valdarno e Valdisieve per l’anno 2024. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate online tramite l’identità digitale Spid entro il 23 novembre. Tutta la modulistica, compresi i criteri di assegnazione e la domanda da compilare online, sono disponibili sul sito dell’Unione, www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it ed - anche - sulla pagina del Comune di Pontassieve, www.comune.pontassieve.fi.it. Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio politiche abitative del comune di Pontassieve, che risponde ai numeri telefonici 055 9765900 e 055 9765916, lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 13, ed il martedì e giovedì - oltre che nello stesso orario mattutino - anche dalle 15 alle 17. Mail a [email protected] .

L.B.