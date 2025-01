Contributo affitti: approvata la graduatoria definitiva

Contributo affitto: approvata dal Comune la graduatoria definitiva degli ammessi. La determina è dei giorni scorsi e comprende anche l’elenco degli esclusi dal bando per l’anno 2024. Sul sito del Comune (www.comune.campi-bisenzio.fi.it) tutti gli ammessi, suddivisi tra fascia A e B, sia in ordine di punteggio che, per comodità di consultazione, in ordine di protocollo. Per quanto riguarda gli esclusi, invece, una breve sintesi che ne spiega le motivazioni. In merito a questi ultimi va detto tuttavia che, per alcune posizioni collocate nell’elenco - essendo stati precedentemente ammessi o esclusi per motivi diversi - ci sono altri 10 giorni per presentare ricorso inviando una e-mail a [email protected]. I cittadini presenti in graduatoria, pena la decadenza dal beneficio e la mancata erogazione del contributo, dovranno presentare le ricevute di pagamento del canone di locazione per dimostrarne il pagamento. Per farlo c’è tempo fino al 31 gennaio tramite la piattaforma F.I.D.O. Ulteriori informazioni allo 055 8959301.