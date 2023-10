Contributi all’affitto. Aperto il bando

È ancora aperto il bando per i contributi all’affitto. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate sui moduli scaricabili dal sito del comune, accedendo alla sezione bacheca. Per la consegna, il termine è le 18 del 17 ottobre prossimo; ci sono tre modalità: procedura on line su piattaforma predisposta dal Comune alla quale si accede sempre della rete civica; consegna al servizio Puntocomune (apertura dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,30 e il sabato, previo appuntamento, dalle 8 alle ore 12,30 telefonando allo 0557591711 o tramite whatsapp al numero 3663436633).