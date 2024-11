Consulta delle frazioni, si comincia. Eletti i rappresentanti dei residenti

Il consiglio comunale di Borgo San Lorenzo ha ufficializzato le Consulte di frazione. Per Borgo San Lorenzo è la prima volta: varate, con una modifica dello Statuto comunale dalla precedente amministrazione, ora diventano operative. Sono dodici, e in ogni frazione si sono tenute due assemblee, una per spiegare cosa sono le consulte, e la seconda per eleggere i rappresentanti. Ecco la composizione delle 12 consulte. Gli ultimi due nomi di ciascuna consulta sono supplenti, il primo ha il compito di coordinatore. Arliano e San Cresci: Anna Maurri, Giampiero Farina, Alessandro Cerbai; Elena Terziani, Lorenzo Cerbai. Casaglia: Francesco Righini, Antonella Poli, Samantha Tronconi; non ci sono supplenti. Faltona, Larciano e La Brocchi: Leonello Arrighini, Noemi Bartolini, Carlo Bonechi; Andrea Casali, Simone Filippelli. Grezzano e Marzano: Alessandro Faini, Agnese Barcaroli, Sandra Nerbosi; Francesca Vita, Leonardo Bettini. Luco di Mugello, Figliano e Ferracciano: Sauro Ciani, Cristina Tagliaferri, Giovanni Siviero; Renzo Galardi, Corrado Preti. Panicaglia, San Giovanni e Mucciano: Franco Zoppi, Marco Gabellini, Claudio Frizzi; Arianna Felicetti, Roberto Cassigoli. Polcanto e Mulinaccio: Luca Parrini, Mirko Michelacci, Giovanni Crocetti; Jacopo Papini, Lorenzo Consegni. Rabatta, Piazzano e Poggio Secco: Fabio Bedeschi, Stefano Caruana, Barbara Capecchi; Alessandra Siliquini, Erika Caruana. Razzuolo: Catia Pieri, Simona Pieri, Sergio Sicuteri; Maurizio Pieri, Giampiero Cecchini. Ronta: Marco Giovannini, Tommaso Macchiavelli, Valentina Stefani; Lucia Bianchi, Simone Matulli. Poggiolo-Salaiole: Marco Nardini, Antonia Lotti, Tiziano Lavacchini; Ivan Calzolai, Giacomo Ripi. Sagginale: Annalisa Guasti, Graziano Giambastiani, Patrizia Brilli; Massimiliano Margheri, Stefania Bartolozzi.

Paolo Guidotti