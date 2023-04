Consulta dei giovani: chi può farne parte e quali sono i compiti

Approvato il regolamento per la costituzione della consulta per le politiche giovanili del comune di Rignano. Dopo un percorso partecipativo iniziato a dicembre scorso coinvolgendo i cittadini sotto i 27 anni di età, le associazioni che si occupano del tema e tutte le parti politiche, il regolamento per inserire questo nuovo organo nello statuto comunale è stato votato da tutto il consiglio. La consulta dei giovani sarà composta da rignanesi tra i 16 e i 17 anni che avranno il compito di dare una mano all’amministrazione verso politiche giovanili locali. Tra gli obiettivi, anche favorire l’aggregazione e l’associazionismo fra i giovani, migliorare il dialogo con le istituzioni locali, promuovere progetti per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione nonché attività culturali, sportive, di tempo libero ed iniziative a tutela dell’ambiente. Inoltre promuoveranno l’educazione civica tramite incontri, dibattiti, ricerche. Tra pochi giorni sarà pubblicato un avviso manifestazione di interesse per le candidature.

Ma.Pl.