Consorzio di sviluppo industriale. Il Comune aderisce al progetto

Il Comune di Sesto aderirà al Consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina. L’atto di indirizzo, con cui si esprime sostegno all’iniziativa prevista dalla legge regionale approvata a fine 2024 e si dà mandato agli uffici di predisporre tutti gli atti necessari per partecipare al consorzio, è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale. Il Consorzio di sviluppo è un nuovo strumento a disposizione degli enti pubblici per agevolare la reindustralizzazione di aree produttive dismesse, favorendo la nascita di società cooperative per preservare i livelli occupazionali e il ricollocamento dei lavoratori di aziende in crisi. La legge regionale che ha istituito il consorzio ha preso le mosse dalla vicenda della Gkn di Campi. "La vicenda della Gkn - sottolinea l’assessore al lavoro Jacopo Madau - è stata emblematica per il territorio, per il quale rappresenta una linea netta di demarcazione. Il Consorzio di sviluppo industriale nasce per permettere ai lavoratori di una azienda in crisi di riorganizzarsi in cooperativa, presentare un piano industriale, essere parte attiva nei processi di riconversione, garantendo i livelli occupazionali e la continuità delle attività aziendali. Si tratta di uno strumento nuovo che come amministrazione sosteniamo e di cui vogliamo essere parte, per tutelare al meglio il tessuto produttivo e il lavoro, in una fase di grande trasformazione che non può essere lasciata alla mercé degli assalti del capitalismo".