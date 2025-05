Consorzi di Bonifica e intelligenza artificiale: ecco Amico Cbai

Firenze, 8 maggio 2025 – Un assistente virtuale nato per facilitare la trasparenza e il rapporto con il cittadino, la gestione dei documenti e la redazione degli atti.

Innovazione nel settore ortofrutticolo

Anbi Toscana e i Consorzi di Bonifica regionali hanno partecipato al MacFrut, fiera internazionale dedicata alla filiera ortofrutticola a Rimini, focalizzandosi sull’intelligenza artificiale applicata al settore. Qui è stato presentato "Amico Cbai", il primo assistente virtuale basato su intelligenza artificiale per il mondo della bonifica.

"Amico Cbai" mira a migliorare il dialogo tra cittadini e consorzi con l'uso di strumenti digitali, potenziando l’accesso ai servizi e l'efficienza operativa degli enti.

Collaborazioni e inaugurazione del progetto

Il progetto è stato realizzato dai Consorzi di Bonifica 2 Alto Valdarno e Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud in collaborazione con Anbi Toscana, Anbi Nazionale, Università degli Studi di Firenze e Lascaux. A tenere a battesimo il progetto è stata Anbi - Associazione nazionale dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione.

Vantaggi di Amico Cbai

Massimo Gargano, direttore generale Anbi, sottolinea come la novità faciliti il dialogo tra enti e cittadini, ottimizzando la gestione documentale. Amico Cbai riduce il tempo per evadere le segnalazioni, risparmiando tempo prezioso per il Consorzio.

Paolo Masetti, presidente di Anbi Toscana, ha dichiarato l'interesse per l'intelligenza artificiale e le tecnologie innovative, proseguendo nel migliorare i servizi ai cittadini.

Funzionalità di Amico Cbai

La chatbot Amico Cbai è attiva 24/7, fornendo informazioni su corsi d'acqua, interventi di manutenzione, e contributi consortili. È in grado di rispondere via chat, email o WhatsApp in modo personalizzato.

Fabio Zappalorti, direttore generale di Anbi Toscana, ha annunciato lo sviluppo di un laboratorio regionale sull'intelligenza artificiale applicata alla bonifica in collaborazione con vari partner. Michele Mearini, Cto Lascaux, descrive come la piattaforma combina l’Ai generativa con le basi di conoscenza dei consorzi, ottimizzando la documentazione amministrativa.

Marco Becattini dell’Università degli Studi di Firenze evidenzia come l’Ai possa migliorare la fruibilità delle informazioni per i cittadini, rendendo più trasparente l'operato dei Consorzi.