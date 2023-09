Consiglio straordinario a Fiesole e incontro col sindaco per l'asilo nido chiuso Il consiglio comunale di Fiesole si riunisce martedì 19 per discutere sulla chiusura dell'asilo nido. Il sindaco Anna Ravoni considera anche l'ipotesi di container per mantenere il servizio sul territorio. Bonus e agevolazioni per le famiglie che hanno trovato posto in strutture limitrofe.