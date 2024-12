Consiglio Metrocittà Firenze, invariati Ipt, Rc auto e Tefa

Firenze, 23 dicembre 2024 - Nell'ultimo consiglio metropolitano che ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, sono state discusse e approvate anche delibere tecniche a questo collegate, cioè con ricadute sulle entrate e le uscite dell'ente nelle tre annualità. E' stata messa al voto la proposta relativa all'Imposta provinciale di trascrizione -Ipt, all'imposta Rc auto e al Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - Tefa dal 2025. Il consiglio metropolitano, con voto contrario di Per il cambiamento ha approvato il mantenimento delle aliquote e le misure relative ai tributi di pertinenza della Metrocittà già in vigore. In dettaglio, è stata riconfermata la maggiorazione del 30% sulla tariffa base dell'Ipt, del 16% dell'aliquota dell'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori e del 9% dell'aliquota dell'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e per i veicoli uso locazione senza conducente di società di leasing. Infine, confermata anche per il Tefa l'aliquota del 5% per tutti i comuni, senza differenziazioni. A seguito dell'approvazione del bilancio 2025-2027 il consiglio metropolitano ha approvato, con soli voti favorevoli, tranne l'astensione di Francesco Casini, l'adeguamento del regolamento dell'Imposta provinciale di trascrizione - Ipt ai più recenti aggiornamenti legislativi. Le modifiche apportate riguardano agevolazioni ed esenzioni per il Terzo settore e per le successioni ereditarie. In particolare, vengono modificate le formalità relative ai veicoli storici, ai soggetti Iva e ai veicoli ad uso professionale.