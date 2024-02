Consiglio comunale. Il bilancio dell’ultimo anno

Nel 2023 il consiglio comunale si è riunito per dodici sedute. Le sedute si sono tenute tutte in presenza e sono state registrate e visionabili dal canale youtube "Consiglio comunale di Pontassieve". E’ stata registrata una presenza media a seduta dell’ 83% circa dei diciassette aventi diritto di voto (sedici consiglieri+Sindaco) che compongono l’intero consiglio. Durante queste sedute sono stati approvati 104 atti, tra questi tre interrogazioni (domande rivolte al Sindaco o alla Giunta per avere spiegazioni su un determinato oggetto di competenza del Comune), nove ordini del giorno (documenti proposti al consiglio in merito a fatti, argomenti e problemi sia interessanti la comunità che di carattere generale e locale) e cinque mozioni (proposte di voto diretto a sollecitare e impegnare secondo un determinato orientamento l’amministrazione comunale). A queste si aggiungono anche diciotto comunicazioni Sindaco/Presidente del Consiglio. L’attività del consiglio si è concretizzata anche nelle sedute delle commissioni consiliari; la più frequente e che ha richiesto il maggior numero di sedute è stata, nel 2023, la 2° commissione (Urbanistica ed assetto del territorio; ambiente e sua tutela; lavori pubblici; trasporti e viabilità; traffico e parcheggi), che è stata chiamata ad esprimersi per la trattazione di proposte deliberative ad ogni convocazione , con ben dodici riunioni. Seguono la 1° commissione (Affari generali; organizzazione degli uffici e dei servizi; personale; bilancio; finanze; patrimonio; rapporti istituzionali; informazione; partecipazione e gemellaggi; rapporti di solidarietà) con dieci riunioni, la 3° commissione (Pubblica Istruzione; cultura; sport e tempo libero; igiene e sanità; affari e sicurezza sociale) con tre incontri e la 4° commissione (Sviluppo Economico; agricoltura e foreste; artigianato; attività commerciali; attività produttive; servizi privati; polizia municipale) sempre con tre riunioni.