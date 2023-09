Consigli per vivere meglio e di più

Mantenere benessere e rilassatezza e di, conseguenza, buona qualità della vita: in quest’ottica l’Auser propone un percorso di incontri gratuiti, che prevede appuntamenti individuali con un counselor qualificato in via Papa Giovanni XXIII 6. Il counselor non è uno psicologo, ma offre il suo tempo, la sua attenzione preparata e partecipativa a chi si trova in un momento di difficoltà e incertezza e ha bisogno di ascolto. "Non è una terapia – spiega Patrizia Sabella, counselor –, ma un incontrarsi per soddisfare il bisogno di contatto attraverso un relazione empatica. Un modo anche per alleviare il senso di solitudine. Per prenotare gli appuntamenti, chiamare lo 055.2012145 dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.