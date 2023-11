Consigli di zona, sale la delusione

Crescono gli impegni dei consigli di zona ma montano anche le perplessità sull’utilità dell’organismo a cui i cittadini si rivolgono per esprimere bisogni e proposte. Il 21 si riunirà il "parlamentino" della valle del Mugnone. Trasporti, scuola, rifiuti, sicurezza e viabilità gli argomenti affrontati nella seduta a Caldine. Martedì 7 si è svolta la riunione nella Valle dell’Arno, che ha portato all’approvazione di cinque delibere su scudo verde, trasporti , inquinamento, divieto di svolta a Castel di Poggio, illuminazione via Aretina. Ma dal verbale emerge anche la delusione dei consiglieri per la limitata possibilità d’azione a cominciare dall’accesso atti. Latita anche la comunicazione promessa dal Comune, che ancora non ha fornito la sede. Il rammarico è tale che alcuni di loro avrebbero pronte le dimissioni.

d.g.