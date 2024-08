Conoscere la giunta . In partenza gli incontri nelle frazioni

Prenderà il via da Panzano, il 3 settembre, il ciclo di incontri nelle frazioni che vede protagonista la giunta di Greve in Chianti. Obiettivo è quello di attivare un filo diretto con i cittadini e le associazioni del territorio e approfondire, confrontarsi e condividere temi e questioni. Il primo appuntamento è presso la Casa del Popolo di Panzano nel corso del quale si parlerà, tra l’altro, della viabilità e della recente sperimentazione attivata dal Comune. Saranno presenti il sindaco Paolo Sottani e la giunta comunale. "Quello che vogliamo - dice la vicesindaca Monica Toniazzi - è ascoltare e verificare personalmente, frazione per frazione, le esigenze. Uno scambio costruttivo che dà valore al ruolo civico della partecipazione e della cittadinanza attiva. Sono convinta che il contatto diretto con le nostre comunità sia fondamentale per migliorare il funzionamento dei servizi e più in generale la qualità della vita del nostro territorio".