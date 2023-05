Confronto in parrocchia

CAMPI

Nuovo incontro con i cinque candidati a sindaco di Campi stasera (ore 21,15) al teatro parrocchiale della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di via De Gasperi 9. L’incontro, promosso da don Massimo Marretti, è focalizzato sulle tematiche riguardanti la zona, che ricade sotto la giurisdizione ecclesiastica della parrocchia, ovvero da sud a nord della rotonda di via Palagetta (dove è in costruzione un supermercato) a viale Paolieri, da est a ovest di via Buozzi angolo via Puccini e via Rossini e fino al ponte di Maccione. In particolare i candidati dovranno presentare le loro proposte in materia di viabilità e trasporti (tramvia compresa), sviluppo urbanistico (oltre al supermercato in zona è prevista la realizzazione di un istituto superiore), ambiente e decoro urbano e sicurezza. I cinque candidati sono (in ordine alfabetico) Leonardo Fabbri del centrosinistra, Paolo Gandola del centrodestra, Antonio Montelatici del centrodestra, il civico Riccardo Nucciotti e Andrea Tagliaferri per la sinistra e il Movimento 5 Stelle.