Confesercenti, a Ferragosto 1,6 milioni di pernottamenti in Toscana

Firenze, 13 agosto 2024 - In Toscana, per il ponte di Ferragosto, sono previsti oltre 1,6 milioni di pernottamenti: prenotato il 91% della disponibilità ricettiva online. È quanto emerge dall'indagine del Centro Studi Turistici per Assoturismo-Confesercenti Toscana, che fa riferimento al periodo di quattro notti, tra il 14 e il 18 agosto. I tassi di occupazione, riporta l'associazione, sono al di sopra della media e in leggera crescita rispetto al 2023 sono stati rilevati per le aree della costa (96%). Per le località di montagna la saturazione è del 95%. Stabile, ma comunque positivo, il dato delle prenotazioni registrato per le aree rurali e di collina che spinge l'occupazione al 93%. Per le località termali è stata rilevata una saturazione dell'82%, in calo di circa 2 punti. Infine, anche per le città d'arte l'occupazione rilevata si ferma all'82%, cioè con gli stessi valori del 2023. Isole d'Elba, la Costa degli Etruschi e la Costa della Maremma sono tra le mete più gettonate. "Ferragosto da tutto esaurito in Toscana - commenta Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana - In particolar modo c'è stata una ripresa repentina delle località balneari, con punte sul centro, nel sud della Toscana e l'isola d'Elba, che sfiorano il tutto esaurito in tutte le località".