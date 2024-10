Conferenza episcopale. Gambelli a Siena

Si è riunita ieri a Siena la Conferenza Episcopale Toscana, presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. I vescovi toscani si sono incontrati nel Palazzo Arcivescovile, mentre nel pomeriggio hanno visitato la cattedrale. Tra loro anche l’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli. Tra i temi affrontati, i Vescovi hanno parlato del viaggio in Terra Santa in programma dal 14 al 17 ottobre, organizzato insieme al Commissariato di Terra Santa dei Frati Minori della Toscana come pellegrinaggio di solidarietà e di speranza: il viaggio è al momento confermato ma la decisione dovrà essere rivalutata più avanti in base alla situazione. I vescovi hanno parlato anche della partecipazione delle diocesi toscane al Giubileo, che vedrà un unico pellegrinaggio regionale l’11 ottobre 2025: nelle prossime settimane ogni diocesi dovrà fornire alcune informazioni per l’organizzazione del viaggio.