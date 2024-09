Confcommercio Toscana, 313mila euro per le imprese alluvionate

Firenze, 11 settembre 2024 - Confcommercio Toscana ha consegnato oggi a oltre 200 imprese colpite dall'alluvione del novembre 2023 la seconda e ultima tranche del contributo da 313mila euro (fino a 4mila per singola azienda) erogato attraverso la Fondazione Giuseppe Orlando. Le imprese beneficiarie operano soprattutto nelle province di Firenze, Prato, Pisa e Pistoia: una loro rappresentanza ha partecipato oggi all'evento organizzato dall'associazione per la consegna, evento a cui ha presenziato anche una delegazione di sindaci e assessori dei comuni più colpiti. "Questi fondi, che si sommano a quelli statali e regionali - ha affermato il direttore dell'associazione, Franco Marinoni -, rappresentano un piccolo ma concreto segnale di sostegno da parte della Confcommercio, come ulteriore incentivo alla ripresa economica, nella speranza che il peggio sia ormai alle spalle". Ha partecipato all'evento anche Eugenio Giani, nella doppia veste di presidente della Regione Toscana e commissario delegato per la gestione dell'emergenza, definendo "encomiabile l'iniziativa di Confcommercio", e sottolineando che "nelle situazioni di difficoltà la Toscana dimostra una straordinaria capacità di reazione, sia attraverso le sue istituzioni sia attraverso il suo tessuto associativo, in questo caso Confcommercio, che ha attivato una cifra consistente per sostenere chi è stato colpito da un'alluvione che ha coinvolto oltre cento Comuni in Toscana".