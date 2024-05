Confcommercio cerca sub agenti

Confcommercio Firenze e Arezzo,

attraverso il servizio di recruiting "Ls Lavoro e Selezione", ricerca personale. Le opportunità d’inserimento vanno dalla collaborazione come sub agente all’apprendistato professionalizzante, dal contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione all’assunzione a tempo indeterminato. Nel dettaglio, per le province di Firenze e Arezzo, si cercano le seguenti figure: impiegato paghe e contributi, venditore, agente assicurativo, aiuto cuoco cucina internazionale, addetto alle vendite per negozio di artigianato, impiegato consulente settore illuminotecnica, apprendista pasticcere, montatore di arredamento e mobili.

E’ possibile candidarsi fino a domenica 19 maggio 2024. Il link di riferimento per qualsiasi tipo di infromazione è il seguente: inrecruiting.intervieweb.it/confcommercioar/it/career#vacancies.