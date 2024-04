A Firenze arriva il condominio per gli over 65: in cosa consiste e il costo degli affitti

Firenze, 16 aprile 2024 - A Firenze arriva il Senior Housing per gli anziani. È il Villaggio Novoli, inaugurato nelle scorse ore. Si tratta di 37 appartamenti per persone over 65 autosufficienti con spazi comuni e servizi personalizzati, culturali e socio-sanitari. Il progetto è di Vivismart e l'edificio si trova in via Baracca 48. Gli appartamenti bilocale e trilocale del Villaggio Novoli, luminosi e climatizzati, sono dotati di angolo cottura attrezzato, TV, wifi e fibra ottica. L'offerta include un contratto di affitto 4+4 con un canone mensile che varia da 1265 a 1470 euro a seconda della tipologia di appartamento. L’offerta comprende l’affitto, inclusi gli oneri condominiali e i seguenti servizi base: servizio di coordinamento e gestione generale; servizio di coordinamento e assistenza alla persona; reperibilità notturna per emergenze; attività ricreative e socializzazione, manutenzioni ascensore, pulizia degli spazi comuni e molto altro. Le utenze private (luce, l’acqua, il telefono, rifiuti, la rete internet, ecc) non sono incluse nel canone mensile.

“La volontà di proporre un progetto rivolto alla terza età - dichiara Lorenzo Terzani, presidente del Consorzio Fabrica - nasce dall’intento di voler soddisfare le aspirazioni delle persone Over 65 di vivere una vita socialmente attiva e indipendente. Abbiamo realizzato un luogo in cui ogni ospite ha a disposizione un appartamento privato e può condividere con gli altri momenti di socialità, il tutto in un contesto sicuro e sereno, anche grazie al personale qualificato in grado di erogare servizi di base e servizi personalizzati secondo le necessità della persona. Abbiamo rispettato i tempi di realizzazione e, a distanza di poco più di un anno dall’apertura del cantiere, abbiamo inaugurato la struttura. Siamo veramente molto contenti del lavoro fin qui svolto e vorrei fare un grande ringraziamento al progettista e direttore dei lavori Architetto Gianluca Aquila, alle ditte che hanno realizzato l’intervento Pegam e Cinquegrana, allo staff del Consorzio Fabrica, del Consorzio Co&So, della Cooperativa Il Girasole, alla Fondazione CR Firenze che ha creduto nel progetto e che parteciperà negli anni dando un contributo alle persone in proporzione al proprio reddito Isee. Un ringraziamento particolare va a Claudia Fiaschi, presidente di Co&So da poco scomparsa, a cui abbiamo dedicato il Villaggio Novoli. Claudia ha sempre creduto, sostenuto e promosso con ogni mezzo il nostro progetto del senior housing. Per questo e per tutto quello che ha fatto per il terzo settore in Toscana, va il nostro più sentito ringraziamento.” “Villaggio Novoli è una soluzione abitativa innovativa che risponde alle esigenze degli anziani e crea una comunità solidale e coesa tra vicini di casa” afferma il neo presidente di Co&So Giacomo Billi.

E' una modalità che può aiutare a combattere uno dei peggiori mali della nostra società per gli over 65: la solitudine. E' un modo per ricreare una rete sociale e per valorizzare un quartiere fuori dal centro storico ma che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo importante con l’aumento di molti servizi”. “Questa nuova, bellissima operazione – dichiara il vice presidente di Fondazione CR Firenze Maria Oliva Scaramuzzi – si inserisce nella strategia della Fondazione di supportare, con azioni concrete e costanti, una fascia sempre più significativa della nostra popolazione. Per la loro crescente centralità demografica è necessario e sempre più urgente individuare le opportunità di riprogrammazione e di innovazione della filiera dei servizi socio-sanitari, ripensando a ciò che è effettivamente necessario e innovando modelli attualmente in uso. Villaggio Novoli dimostra nei fatti questi nostri propositi. Anche da parte della Fondazione un pensiero commosso alla memoria di Claudia Fiaschi che tanto si è prodigata per la realizzazione di questa struttura’’.

“Villaggio Novoli è un progetto che mette al centro le persone, in questo caso gli anziani, creando una rete solidale e quello spirito di buon vicinato che in ogni città non dovrebbero mai mancare” commenta il presidente della Regione Eugenio Giani. "L'aspettativa di vita si sta allungando, i nostri cittadini più anziani devono poter avere spazi e servizi a loro misura, che possano garantire loro una terza età in benessere e serena”.

"Il Villaggio Novoli è un progetto molto bello per i nostri anziani - ha detto l'assessore a Welfare Sara Funaro -: viene realizzato in un immobile occupato e recuperato, che adesso dà una risposta sociale importante ai cittadini autosufficienti over 65. Nella nostra città sono tanti gli anziani e sono tanti quelli che vivono da soli. Questo progetto è una risposta ai bisogni dei cittadini più fragili: dá risposte sociali e abitative ed è un antidoto alla solitudine. Progetti come questo sono la dimostrazione che l'integrazione e il lavoro tra il pubblico e il privato possono funzionare: non è un caso infatti che nelle progettualità del mio Piano casa per la Firenze del futuro ho inserito proprio la possibilità di realizzare social housing integrati tra pubblico e privato. Firenze è, e deve essere, una città per tutti. Solo una società giusta, che dà risposte anche alle fragilità delle persone, è una società che può crescere sempre di più. E questa è una delle mie priorità".