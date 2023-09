Condizionatori Come fare con il motore?

Luca

Santarelli

Gentilissimo avvocato, l’appartamento sul lato destro del condominio ha installato il motore esterno di un impianto di condizionamento d’aria che dà sull’ingresso dello stabile. Chiedo poteva essere installato? Grazie per la risposta

Gentile lettrice, premetto che dare una risposta è assai difficoltoso, cercherò di fornirle un quadro generale così che lei possa ricondursi la sua fattispecie concreta. Gli stabili condominiali possono essere costituiti da un prospetto principale e da un prospetto tergale. Generalmente il prospetto principale è tutelato dal decoro architettonico quindi nessuna attività o opera possono essere poste in essere se queste pregiudicano il decoro detto. Inoltre, ciò che rileva, sono anche le facciate che aggettano sulla pubblica via. In linea generale i motori dell’aria condizionata e le parabole non possono essere installate nelle facciate degne di decoro eo che affacciano nella pubblica via. Infine, le macchine esterne degli impianti in commento, non possono essere collocati sotto una certa altezza. La normativa di riferimento è data dal codice civile e dal regolamento urbanistico o piani operativi comunali (Poc). Dalle fotografie non posso capire se il portone è posto nella facciata principale, se essa è stata già pregiudicata da altre precedenti interventi e se degna di decoro, se il motore è posto sotto le misure indicate dal piano urbanistico o Poc del Comune ove si trova lo stabile. In ogni caso, sarà poi opportuno che si rivolga all’amministratore atteso che il compito di tutelare il bene comune è tra i suoi obblighi eo attribuzioni.

Per inviare quesiti: [email protected]