"Condannati" dalla prova tv. Tre Azzurri restano squalificati

FIRENZE

Brutte notizie per gli Azzurri di Santa Croce dal fronte della commissione disciplinare d’appello.

I ricorsi contro le squalifiche dei suoi calcianti sono stati infatti tutti respinti. Questo significa che per il torneo che sta per cominciare la formazione che si allena in via Magellano dovrà fare a meno di tre sue pedine fondamentali.

Si tratta del calciante Pietro Cappelli, squalificato come il compagno di Colore Tommaso D’Effremo per una partita: salteranno la gara del 1 giugno contro i Verdi di San Giovanni.

Verdetto di primo grado confermato altresì per l’azzurro Lorenzo Pagliaro, al quale è stato inflitto uno stop per due edizioni del torneo; squalifica confermata anche dai giudici dell’appello.

Decisiva, nelle decisioni dei due “tribunali“ disciplinari è stata la prova televisiva. Le condotte incriminate, al di là delle diverse valutazioni in punto di gravità, riguardavano fatti violenti nei confronti di avversari.

Le due sentenze della Commissione di Appello valorizzano, e da questo si devono trarre indicazioni precise, la prova tv.

In effetti nel corso degli ultimi anni – grazie allo sforzo del Comune di Firenze e del presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi - le partite del Calcio Storico sono riprese televisivamente da vari angoli visuali ed anche per l’intero svolgimento dell’incontro che comprende anche i momenti precedenti il calcio di inizio.

Già da qualche anno la Commissione di Appello aveva ritenuto sempre acquisibile la prova tv e ciò anche nel caso in cui non fosse stato utilizzata in I° grado.

Con le ultime due decisioni la Commissione pare invitare tutti i colori ad una attenta valutazione dei fatti da contestare soprattutto con riferimento ai motivi di appello.

E’ evidente infatti che alcune ricostruzioni non compatibili con quanto accaduto in campo diventano suscettibili di rigetto con significativa probabilità.

La Commissione composta da avvocati del foro di Firenze (Gianluca Gambogi, Presidente, Michele Ducci, Marco Giglioli, Tommaso Gori, Francesco Bellucci e Beatrice Belli) pare voler sottolineare l’importanza di evitare ricostruzioni anche potenzialmente basate su documenti laddove siano palesemente smentite dalle immagini televisive.

Orientamento che si appresta ad essere conservato, dal punto di vista disciplinare, anche per l’edizione che sta per cominciare. Quest’anno il calendario ha subito un’alterazione causa elezioni: le due semfinali si giocano l’1 giugno (Verdi-Azzurri) e il 2 (Rossi-Bianchi), mentre la finale si disputerà sabato 15 e non il tradizionale 24, giorno di San Giovanni, per il rischio di un ballottaggio elettorale domenica 23.

