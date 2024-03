Concorso per funzionari a tempo indeterminato

L’Ordine degli Infermieri di Firenze e Pistoia ha indetto un concorso per funzionari per la copertura di posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato e pieno. Attraverso questa selezione, in particolare, verranno assunte due nuove risorse da collocare nell’area professionale dei funzionari giuridico, amministrativi e di organizzazione. Il termine per presentare la domanda di partecipazione scade oggi, 27 marzo. Possono partecipare al concorso le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici e coloro che sono in possesso di Laurea appartenenti ad una delle seguenti classi: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della Formazione, Scienze della formazione Continua o Scienze della Comunicazione. Informazioni sul sito Opi Firenze Pistoia.