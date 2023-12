Concorso di scultura in ceramica e terracotta. Al via la nona edizione

È arrivato alla nona edizione il Concorso nazionale di scultura in ceramica-terracotta Maria Grazia Vaccari organizzato dalla Pro Loco di Signa e dedicato ad una concittadina illustre, per molti anni funzionaria dell’Opificio delle Pietre Dure poi vicedirettrice del Museo Nazionale del Bargello e direttrice del Museo di Palazzo Davanzati a Firenze. L’iniziativa è rivolta a giovani artisti dai 18 ai 35 anni di età che potranno creare una loro opera. Il vincitore, oltre a un premio in denaro, potrà vedere la sua creazione collocata, come quelle delle precedenti edizioni, nel parco dei Renai. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 30 aprile mentre la premiazione avverrà nel successivo settembre nell’ambito dell’Antica Fiera di Signa.