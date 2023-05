Concorso dello zuccotto Concluso il contest Bellucci domina la gara

Il miglior zuccotto è quello della pasticceria "Bellucci" di Firenze. Lo storico esercizio di via Vittorio Emanuele ha sbaragliato la concorrenza nell’ambito del secondo concorso gastronomico "Lo Zuccotto fiorentino – Il Rinascimento in tavola" organizzato dal "Festival delle pasticcerie". La sfida si è tenuta ieri a Calenzano nei locali della pasticceria Dulcinea. In gara 22 pasticcerie e gelaterie di Firenze che hanno fornito diverse versioni della torta Rinascimentale: molti hanno optato per la classica con la ricotta e cioccolato ma c’è anche chi ha fatto scelte meno ortodosse con arachidi e crema di burro. A giudicare gli zuccotti una giuria formata da pastry chef e giornalisti che ha valutato le creazioni al buio senza conoscere l’ordine delle pasticcerie in gara: sul podio, al secondo e terzo posto, la pasticceria focacceria "Pappa e ciccia" di Firenze e la pasticceria "Vannino" di Calenzano. Pari merito per tutti gli altri concorrenti. I primi tre classificati hanno ottenuto una pergamena e buoni di acquisto in materie prime.