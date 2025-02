’Conclave’, i gioielli tra simbologia e potere

I gioielli realizzati dalla Bottega Orafa Penko per il film ’Conclave’, in corsa agli Oscar, protagonisti di un incontro a Palazzo Coppini. L’edificio, che ospita la sede storica della Fondazione Romualdo Del Bianco-Life Beyond Tourism, ospiterà infatti domani (ore 10,30) l’evento ’I Gioielli per Conclave: tra simbologia e potere’. Promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco, l’evento intende presentare alcune delle straordinarie opere create per la pellicola, sottolineando il ruolo chiave della maestria artigianale italiana nel panorama cinematografico internazionale.

In programma l’esposizione dei gioielli, un approfondimento sulle tecniche artigianali con Riccardo Penko, la proiezione del docu ’The Making of – I gioielli per il film Conclave’ e l’annuncio della candidatura al Premio Eccellenza Italiana con la partecipazione di Massimo Lucidi, giornalista e presidente del premio. Sarà presente anche Jacopo Vicini, assessore allo Sviluppo economico di Firenze.

"La Fondazione sostiene con convinzione la candidatura della Bottega Orafa al Premio Eccellenza Italiana – dice Carlotta Del Bianco, presidente della Fondazione – riconoscendo in essa un esempio virtuoso del patrimonio immateriale che intendiamo valorizzare".

"Siamo grati alla Fondazione per aver proposto la candidatura – dichiara Riccardo Penko– che valorizza l’artigianato non solo fiorentino ma italiano nel suo senso più esteso e comple Non vediamo l’ora di poter raccontare tutto il lavoro che c’è stato dietro alla realizzazione dei gioielli per Conclave".

