Radio Bruno Estate 2022, il giorno di Elettra Lamborghini e Gianni Morandi a Firenze

Firenze, 27 luglio 2022 - È la serata di Elettra Lamborghini, Gianni Morandi, Álvaro Soler, Francesco Renga. E poi di altri idoli pop del calibro di La Rappresentante di Lista, Raf, Luigi Strangi, Ana Mena, Albe, Riki, Aka 7even, Deddy, Darin, Il Tre, Vegas Jones, Nika Paris, Room9, Sonohra, Gaudiano, Caffellatte.

Alle 20, in piazza Santissima Annunziata, su il sipario sul grande evento organizzato da Radio Bruno. Per un giorno, Firenze diventa dunque la capitale della musica più ascoltata in radio ed in streaming. Il concerto non ha solo un grande richiamo soprattutto per le giovani generazioni, tra l’altro private dei concerti per lungo tempo a causa della pandemia, ma anche un risvolto benefico di primaria importanza: l’incasso del biglietto, di 10 euro, sarà donato alla Fondazione Tommasino Bacciotti onlus, che sostiene le famiglie con bambini ricoverati all'Ospedale Pediatrico Meyer e sovvenziona borse di studio per ricerca e progetti medico scientifici. L’evento è patrocinato dal Comune di Firenze. Ma scopriamo qualcosa di più sulla serata. Ecco che Elettra Lamborghini e Rocco Hunt presenteranno 'Caramello’, brano realizzato insieme alla star spagnola Lola Indigo per l'estate 2022, in uscita proprio in questi giorni. La Lamborghini proprio alcuni giorni fa ha fatto parlare di sé perchè, a Riccione, ha fatto interrompere la musica dopo che un ragazzo ha iniziato ad insultarla durante la sua esibizione. È stata la stessa cantante a spiegare che "su Tiktok c'è un trend stupidissimo per cui i ragazzi vanno ai concerti proprio per offendere gli artisti”.

Radio Bruno Estate 2022, gli ospiti

Tornando alla serata fiorentina, spazio anche a Francesco Renga con il 'Mille errori’ e La Rappresentante di Lista con 'Diva’, che segue il successo sanremese di 'Ciao ciao’. A condurre la serata saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari.

Sarà possibile seguire Yoga Radio Bruno Estate a Firenze in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (in Toscana canale 97) e tramite la app Radio Bruno: a fine agosto poi la serata andrà in onda su La5. "Yoga Radio Bruno Estate Firenze ha una doppia valenza: culturale e solidale - ha detto l'assessore a welfare ed educazione di Palazzo Vecchio Sara Funaro -. L'incasso dell'iniziativa, che permette di trascorrere una serata all'insegna della musica in piazza, sarà devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti, che svolge un lavoro straordinario al fianco dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie". "Yoga Radio Bruno Estate significa grandi nomi della musica, festa e divertimento per un pubblico eterogeneo", ha spiegato l'editore Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno.