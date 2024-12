Centro Suzuki, musica solidale in Santo Spirito

Firenze, 14 dicembre 2024 – Il Centro Musicale Suzuki, in collaborazione con l’Associazione Amurt, organizza un concerto di beneficenza a ingresso libero lunedì 16 dicembre, alle 15,30, nella basilica di Santo Spirito, dedicato alla raccolta fondi per i bambini di Baan Unrak. In thai Baan Unrak significa “la casa della gioia”. Il suo obiettivo principale è fornire alloggio, cibo, istruzione, supporto emotivo e opportunità ai bambini più in difficoltà al confine tra Thailandia e Myanmar. La casa è integrata con una varietà di progetti di supporto, che puntano a portare beneficio all’intera comunità. Da anni il Centro Musicale Suzuki di Firenze condivide con gioia questo progetto e contribuisce con i concerti dei suoi bambini e ragazzi a portare un aiuto alla “casa della gioia”.

Il Centro Musicale Suzuki di Firenze è la più grande scuola dedicata al metodo Suzuki in Italia. Fondata da Virginia Ceri nel 2003 la scuola si è evoluta fino a diventare un riferimento in Toscana e in Italia per l’educazione e la crescita, musicale e personale, dei bambini a partire dai tre anni secondo il metodo Suzuki. I suoi docenti, tutti abilitati all’insegnamento del Metodo presso l’European Suzuki Association, sono strumentisti conosciuti in ambito nazionale e internazionale, con storie professionali importanti da professori di orchestra, docenti di Conservatorio, solisti e cameristi. Numerosi studenti che hanno frequentato la scuola sono oggi professionisti o studenti in corsi professionali nelle Accademie musicali e nei Conservatori.