Concerto di Capodanno. In seimila in piazza

SCANDICCI

Difficile fare una stima ma, con tutte le approssimazioni del caso, si può dire che oltre 6mila persone hanno trascorso l’ultima serata del 2023 in piazza della Resistenza a Scandicci per assistere al ‘concertone’ di Capodanno con grandi artisti: Ginevra Di Marco che ha fatto da padrona di casa, i musicisti della Bandabardò e Piero Pelù con l’attore Paolo Hendel che ha presentato la serata. Un successo, con il coinvolgimento del pubblico presente che ha interagito con gli artisti cantando e ballando, accolto con grande soddisfazione dal sindaco Sandro Fallani, nell’ultimo scorcio del suo secondo mandato prima delle amministrative nella prossima primavera: "Sono contento – dice infatti – di avere concluso così, con questo concerto di Capodanno. Fra l’altro abbiamo in qualche modo chiuso un cerchio perché l’ultimo concerto che Erriquez aveva tenuto con la Bandabardò prima della sua morte era stato proprio a Scandicci e ora abbiamo avuto ancora sul palco la Bandabardò. Alla serata hanno partecipato tantissimi scandiccesi e di questo sono naturalmente felice ma anche molte persone che sono arrivate dai Comuni limitrofi e non solo utilizzando anche la tramvia attiva per l’intera nottata. Fra l’altro la tradizione della festa in piazza a Scandicci è consolidata e anche nel periodo della pandemia abbiamo cercato di organizzare qualche iniziativa". Durante la serata non si sono verificati incidenti e tutto si è svolto in maniera tranquilla: "Un grande ringraziamento in questo senso – prosegue Fallani – va alle forze dell’ordine, alle associazioni di volontariato che hanno operato, a chi ha lavorato allo spettacolo, agli uffici comunali ma anche alle aziende di Scandicci che hanno contribuito con le loro sponsorizzazioni a far sì che questo evento potesse essere realizzato. Grazie davvero a tutti quelli che si sono impegnati".

S.N.