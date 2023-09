Concerto a San Michele a Torri: Ultimi Appuntamenti dell'Estate a Scandicci

Ultimi eventi per il cartellone dell’estate di Scandicci. Domenica alle 18 la proloco di San Vincenzo a Torri per la rassegna PievinCanto, organizza alla chiesa di San Michele a Torri, il concerto ‘Duo Sili Palabras’ Un viaggio nei secoli con Anna Bodnar (nella foto): fisarmonica, Andrea Sernesi: violoncello.

Alla stessa ora, nel pomario dell’Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, festival di economia e spiritualità: Utopia e sogno di un mondo nuovo Economia, ecologia e spiritualità, a cura del Professor Alberto Melloni in collaborazione con Ricostruire la vita. I due eventi chiudono la rassegna Open City cominciata a inizio giugno con tantissimi eventi in giro per la città a cavallo tra il culturale, il sociale e l’intrattenimento per i cittadini. Il bilancio di luglio e agosto è stato positivo quanto a partecipazione. Ora con settembre Open City va in letargo: è già tempo di pensare alla fiera, appuntamento più importante dell’anno a Scandicci