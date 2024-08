Concerti, esposizioni e fuochi d’artificio. Antica Fiera, la tradizione si rinnova

L’Antica Fiera di Lastra a Signa riparte dalle tradizioni contadine. Rilette però in chiave contemporanea e raccontate con nuovi linguaggi. Teatro, musica, il concerto di Bobo Rondelli e della Last Minute Dirty Band, gli spettacoli per grandi e piccoli, mercatini, mostra del bestiame e fuochi d’artificio musicali sono alcuni degli ingredienti della 243esima edizione, in programma dal 30 agosto al 1° settembre. L’evento si terrà in luoghi simbolo come la piazza del Comune e le vie limitrofe, l’ex arena cinema estivo in piazza Garibaldi e soprattutto il Giardino delle Mura. L’inaugurazione sarà venerdì 30 (ore 18) in piazza del Comune con la lettura dell’editto a cura di Alessandro Calonaci, il saluto del sindaco Emanuele Caporaso (in foto), gli sbandieratori e l’esibizione della Banda della Misericordia di Malmantile.

Partendo dalla musica, l’evento clou sarà il concerto di Bobo Rondelli (31 agosto, ore 22, piazza del Comune) col progetto Storie Assurde dedicato ai pezzi più ironici e scanzonati. Da non perdere: venerdì 30 (ore 20, Giardino delle Mura) anche il concerto blues/jazz con Miss Cekka Lou & Prof. Pee Wee; sabato 31 (ore 20, Giardino delle Mura) Alessandro Giobbi con "Tarabaralla: canti e tradizioni popolari toscane" e la Last Minute Dirty Band allo stadio comunale (1° settembre, ore 21.30). Per il teatro, l’Associazione Mascarà presenterà (Giardino delle Mura) la rassegna Saltimpalco con lo spettacolo del clown Giulivo "Splash Show" (30 agosto, ore 19), Alla ricerca del Re Sentiunpò Binario-Vivo (31 agosto, ore 18), i burattini di Don Chischotte - Storie di latta e di lotta, Nana Teatro (1° settembre, ore 18). Alessandro Calonaci, Mald’estro Compagnia, Miosotys Dance Academy e Luv Dance Movement metteranno in scena una performance sullo spaccato contadino del 900 (30 agosto, in centro) con esibizioni itineranti e letture da Carducci, Pascoli e D’Annunzio sulla terrazza del Comune.

Nel programma anche la Mostra del Bestiame ala Misericordia in piazza Garibaldi, il mercato degli hobbisti e dell’antiquariato, street food, falconieri e trampolieri, l’esposizione di trattori agricoli, dj set, mostre , tornei, tombola, "I Corti del Bisenzio" a cura del Giornale del Bisenzio. Infine la premiazione degli atleti e delle società che hanno ottenuto risultati importanti.