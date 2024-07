Concerti e visite. C’è ’Colonnata sotto le stelle’

Ritorna "Colonnata Sotto le stelle", l’evento estivo realizzato dalla Pro loco di Sesto Fiorentino con la partecipazione dei commercianti di Colonnata e della sezione soci Coop Sesto-Calenzano. Dopo la cena inaugurale in piazza di ieri sera, con ricavato devoluto all’associazione Att Toscana, mercoledì prossimo si esibiranno i Suzy Q: i quattro musicisti propongono il loro tributo alla musica dance, dagli albori degli anni ‘70 fino ai recenti successi della commerciale, suonato in medley. Coinvolgimento e divertimento assicurati.

La serata successiva sotto le stelle sarà dedicata proprio alla luna con l’osservazione del cielo in notturna e la partecipazione della società Astronomica fiorentina: lunedì 15 luglio dalle ore 21 appuntamento al sito Etrusco della Montagnola. Nello stesso luogo il 24 luglio sarà una delle "Notti dell’archeologia": dalle 18 alle 19 e poi dalle 21,30 all’archivio della ceramica sarà possibile visitare la mostra e il laboratorio dedicati alla preistoria con l’illustrazione del restauro del modello dell’Annunciazione di Della Robbia conservata all’Ospedale degli Innocenti.

Dalle 19,30 alle 21 in occasione del passaggio del sole dal Dromos prevista l’apertura straordinaria del sito sempre con la Saf con una drammatizzazione davanti alla tomba etrusca. La sera, conversazione sulla preistoria con la professoressa Lucia Sarti dell’Università di Siena. Le serate di giovedì 11 e 18 saranno in collaborazione col centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa e i mercatini degli hobbisti in via Alighieri dalle 17 alle 23,30