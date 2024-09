Concerti e esibizioni. Violoncelli in armonia arriva a Le Querce

Al via la seconda edizione di "Violoncelli in Armonia", festival ospitato a Villa La Querce con al centro della programmazione il violoncello. Venti studenti-artisti sono coinvolti in una sezione didattica che si apre al pubblico in una serie di concerti. Da oggi al 12 settembre è in corso la masterclass con maestri come Orfeo Mandozzi, Vittorio Ceccanti e Walter Vestidello, insieme alla Tecnica Alexander di Federica Felici. Sul fronte concertistico, domani alle 21 la violoncellista e cantante irlandese Naomi Berrill si esibirà a Villa La Querce. Il 10 al loggiato del Pellegrino alle 21 il Trio Cello Floyd porterà un repertorio dedicato ai Pink Floyd, rivisitati in chiave violoncellistica. L’11 si esibiranno i migliori allievi della masterclass mentre il 12 sarà la volta de "I Tre Moschettieri" seguita dall’Orchestra del Festival "Violoncelli in Armonia". Ma.Pl.