Concerti, cibo e mercatini. Tutti gli appuntamenti natalizi In occasione del Natale, l'associazione "Gli Amici di Lapo" dona 4 DAE e la Pro Loco di Impruneta organizza eventi come il "Ballo di Natale nell'Ottocento" e il concerto della Filarmonica di Impruneta. Inoltre, a Tavarnuzze c'è la "Casa di Babbo Natale" per donare giocattoli usati.