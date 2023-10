Con l’eclissi di luna spunta la buona sorte

Roberto

Fancelli

La Luna completa oggi la sua crescita, arriva alla fase di Luna piena e proprio in questo momento avverrà uno degli eventi astronomici più importanti dell’anno: l’eclissi. Lo spettacolo sarà il preludio a un fine mese di cambiamenti, feste e ricorrenze: torna l’ora solare, con le lancette dell’orologio indietro di 60 minuti e la Festa di Halloween. Intanto in settimana è stata ufficialmente presentata la 111 edizione del Tour de France 2024. Per la prima volta il Tour partirà dall’Italia, per la prima volta partirà da Firenze e non poteva essere diversamente, per la prima volta da un sito patrimonio mondiale dell’Unesco. Inizia quindi il conto alla rovescia per Firenze, dai preparativi della presentazione delle squadre del 27 giugno alla partenza dal Piazzale Michelangelo di sabato 29 giugno.

