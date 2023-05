Con la scusa di vendere braccialetti derubava gli studenti in gita Straniero denunciato per furto e truffa

Si avvicinava agli studenti in gita per vendere braccialetti. Ma era uno strattagemma per derubarli. E’ un 33enne straniero che, dopo alcuni colpi, è stato fermato e denunciato dalla Municipale. Decisiva la denuncia di 2 giovani piemontesi: erano stati avvicinati dall’uomo che, offrendo braccialetti per denaro, era riuscito a sottrargli 45 euro. Poi la fuga alla vista di una pattuglia della Zona Centrale. I due hanno sporto denuncia presso l’ufficio della Zona centrale e gli agenti, avendo visto bene l’uomo, si sono messi sulle sue tracce. E ieri la ricerca ha avuto successo. Gli agenti del Reparto Antidegrado lo hanno individuato mentre cercava di vendere braccialetti e lo hanno fermato. Durante l’operazione si è avvicinato studente in gita che ha riferito di essere stato derubato dall’uomo una decina di minuti prima (25 euro). Il venditore abusivo è stato accompagnato negli uffici del Reparto Zona Centrale e denunciato per truffa e per i due furti.