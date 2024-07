Con la scusa dell’accendino le rubano cellulare e bancomat. In manette tre ragazzi

Con il pretesto di chiedere un accendino, sfilano il cellulare e carta di credito a una donna. Così tre 19enni tunisini sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di concorso in furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di pagamento. Li hanno individuati, sabato notte intorno alle 2, davanti a un chiosco di panini in piazza Stazione a Firenze dopo aver acquistato merce con la carta di credito rubata. I tre, secondo quanto ricostruito, avrebbero avvicinato con una scusa la ragazza di 29 anni che era seduta con un amico in via dè Benci. Poi uno di essi le avrebbe sfilato dalla tasca dei pantaloni il cellulare con la cover, contenente le carte di credito. Dopo la segnalazione, i poliziotti si sono subito messi sulle tracce dei presunti autori, rintracciandoli poco dopo nel chiosco dei panini.