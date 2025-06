Con la droga in una scatola di caramelle: 22enne arrestato

Firenze, 26 giugno 2025 - Scoperto con 12 grammi di cocaina nascosti in una scatola di caramelle. Per questo un 22enne albanese è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dalla polizia durante un controllo in piazza Leon Battista Alberti, in zona Coverciano a Firenze. Il giovane in un primo momento ha tentato di eludere il controllo dirigendosi verso una direzione opposta rispetto a quella degli agenti ma è stato raggiunto, identificato e perquisito. Gli agenti hanno rinvenuto all'interno del suo marsupio un involucro contenente la sostanza stupefacente e 300 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Nella tasca dei pantaloni, c'erano altri 11 confezioni di cocaina, per circa 12 grammi, occultati in una scatola di caramelle. Droga, denaro e un cellulare sono stati sequestrati. Il 22enne è stato trattenuto nelle camere di scurezza della questura in attesa dell'udienza di convalida.

