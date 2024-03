Comunità energetica. Nasce ufficialmente quella sestese

Non solo partner ma socio fondatore e parte attiva. Il Comune di Sesto, insieme a Arci Firenze e al Gruppo Italiano Amici della Natura (GIAN) Il Binario Sezione di Sesto, costituisce infatti il gruppo che ha promosso la nascita di "Energetica", la Comunità Energetica Rinnovabile di Sesto formalizzata ufficialmente nei giorni scorsi. L’atto costitutivo è stato sottoscritto per il Comune dalla vicesindaco Claudia Pecchioli, per Arci Firenze dalla presidente Marzia Frediani e per GIAN Il Binario dal presidente Marco Focacci. Ad assumere la presidenza della Cer sarà l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi (in foto). Partner tecnologico è invece Estra Clima. "Le Comunità Energetiche Rinnovabili – sottolinea proprio Corsi - sono un’esperienza che sta iniziando a diffondersi a livello nazionale, anche se sono ancora poche quelle arrivate ad essere costituite. Come Comune abbiamo deciso di non limitarci a promuovere la nascita della comunità, ma a esserne soci fondatori. Non è soltanto una scelta simbolica ma l’espressione di una precisa visione politica: l’energia è un tema cruciale per il nostro futuro, la sua produzione in maniera sostenibile una delle sfide fondamentali. Le comunità energetiche sono motori di cambiamento che è interesse di tutti e che per questo deve vedere protagoniste le istituzioni". In particolare, una Comunità Energetica Rinnovabile è un’associazione di cittadini e imprese che producono energia rinnovabile con i propri impianti solari o di altro tipo installati nelle rispettive abitazioni e sedi e che condividono virtualmente la parte non autoconsumata con il resto degli aderenti. Per chi fosse interessato all’argomento la neonata "Energetica" sarà presentata questa sera alle 21 alla Casa del popolo di Querceto.

Sandra Nistri