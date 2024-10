Comuni nati da fusioni. Arrivano 14,5 milioni

Il ministero dell’Interno guidato da Matteo Piantedosi (nella foto) ha assegnato oltre quattordici milioni e mezzo di euro come contributi relativi al 2024 per i Comuni nati da fusioni in Toscana. Le risorse, si spiega da Anci Toscana in una nota, sono "leggermente aumentate rispetto al 2023", con una variazione di 122mila euro. A beneficiare del contributo maggiore è Figline e Incisa Valdarno (Firenze) con due milioni di euro, seguito da Barberino Tavarnelle (Firenze) con 1,8 milioni e da Casciana Terme Lari (Pisa) con 1,5 milioni.

Nella top five anche Scarperia e San Piero (Firenze), che ha ricevuto 1,4 milioni, e San Marcello Piteglio, con 1,3 milioni. Il Comune toscano che ha ricevuto il contributo minore è Fabbriche di Vergemoli (Lucca): le risorse ammontano a poco più di 314mila euro.