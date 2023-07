Comune, servizio info Whatsapp

Il Comune ha attivato il servizio di comunicazione tramite l’applicazione WhatsApp per ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale. Per usufruire del servizio è sufficiente salvare il numero 3665663205 nella rubrica del proprio cellulare. Una volta salvato il numero, per completare l’operazione basta inviare via WhatsApp un messaggio con scritto "Attiva iscrizione". Le notizie diffuse attraverso questo canale sono di interesse pubblico, come informazioni su eventi, scadenze, Protezione civile, disservizi improvvisi e temporanei. I messaggi sono inviati in modalità broadcast, un gruppo WhatsApp in cui nessun utente può vedere i contatti altrui. Il servizio è gratuito, il numero telefonico non risponde a messaggi e telefonate.