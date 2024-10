Comune Firenze stila bilancio arboreo, oltre 10mila nuovi alberi

Firenze, 4 ottobre 2024 - Oltre 10mila nuovi alberi e un patrimonio verde che si estende per oltre 922 ettari, di cui 189 sottoposti a vincolo storico. Sono alcuni dei dati contenuti nel bilancio arboreo della città di Firenze degli anni 2019-2024 pubblicato nei giorni scorsi e contenente tutte le informazioni legate all'impegno della direzione ambiente: sul tema si erano registrate critiche da parte dei consiglieri comunali di Fdi, che nelle scorse settimane avevano chiesto conto proprio del bilancio arboreo. Sono censiti, riporta una nota di Palazzo Vecchio, oltre 79mila alberi in parchi, giardini, strade, viali, aree collinari. Si tratta di un patrimonio numericamente importante e anche interessante sotto il profilo qualitativo, perché composto da ben 260 specie. Nel bilancio si dà conto anche delle aree verdi che sono state realizzate sugli edifici comunali e sulle scuole: fra gli esempi ci sono gli edifici comunali di via Baldovinetti, via Carlo Bini, via de' Perfetti Ricasoli, oppure le scuole Bargellini, Benedetto da Rovezzano, Kassel, Barsanti, sulle scuole dell'infanzia Carlo Lorenzini, Leoncavallo, Sandro Pertini e sui nidi Trifoglio-Piccolo Naviglio. E ancora aree verdi sono state realizzate al nido Strigonella Dragoncello, sull'Isis Leonardo da Vinci e alla biblioteca 'BiblioteCaNova'. Le principali cause di abbattimento di alberi avvenute in questo periodo, si spiega dal Comune, sono legate alla loro pericolosità, o in seguito ad eventi meteo estremi: ci sono state, secondo Palazzo Vecchio, sostituzioni "puntuali con un numero maggiore di piante". "Una città più verde è una città più sicura - spiega la vicesindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani - e il nostro impegno è andato nella direzione di ampliare e ridisegnare la ricchezza verde della nostra città. L'aumento del verde e delle alberature, certificato dal censimento sugli ultimi 5 anni, testimonia il nostro impegno e il grande lavoro di squadra da parte dell'amministrazione. Questi ottimi risultati sono per noi il punto di partenza per un grande piano che porterà ad una Firenze ancora più verde e più resiliente anche contro eventi climatici estremi".