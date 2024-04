Comune Firenze, ispezione sugli aranci in via Cavour è già stata svolta

Firenze, 12 aprile 2024 - "Abbiamo letto che la Regione si è attivata per far eseguire una ispezione sanitaria agli aranci di via Cavour. Ma non c'è bisogno: il Comune ha già richiesto autonomamente al servizio fitosanitario regionale una verifica da parte dei tecnici che è già avvenuta lunedì scorso". Così l'assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio, Stefano Giorgetti, in riferimento all'approfondimento fitosanitario sugli aranci in via Cavour disposto, come riportato oggi dall'edizione fiorentina de La Repubblica, dalla vicepresidente della Regione e assessore all'agricoltura Stefania Saccardi, che è anche candidata sindaco di Iv a Firenze, anche in seguito ad un esposto del capogruppo Fdi in Consiglio regionale Francesco Torselli. Il servizio fitosanitario regionale, si legge in una nota del Comune, è intervenuto con sopralluogo e prelievo di campioni lo scorso 8 aprile, spiegando che i trattamenti da fare sono in attesa di avere i risultati di laboratorio. Gli uffici precisano "che sono già state eseguite verifiche da parte di agronomi e dell'entomologo e da queste non è emerso niente di significativo. E che per oggi è programmato un sopralluogo dell'entomologo per controllare l'efficacia dei trattamenti".