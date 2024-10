Comune, due uffici speciali. In pista il ritorno di Parenti

Quattro macro aree, due nuove direzioni, due uffici speciali e una relazione stretta tra sindaca e direttori per una verifica costante della strategia di governo della città e il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di mandato. È stato definito lo schema generale di riorganizzazione della struttura comunale che adotta una nuova articolazione e un diverso riparto delle competenze tra i servizi. La nuova organizzazione è frutto di un lavoro che ha visto coinvolti l’assessora al Personale Laura Sparavigna, la direttrice generale e la direttrice del personale. Anzitutto sono previste quattro macro aree che faranno capo ad altrettanti direttori e che avranno una funzione di coordinamento: ‘servizi interni’, welfare’, ‘urbanistica, ambiente, attività economiche e turistiche, protezione civile’ e ‘servizi tecnici, grandi infrastrutture e sistema tramviario’.

A queste si aggiungono due uffici speciali, quello per l’ attuazione dei grandi progetti e quello per ‘abitare e housing’. È nell’orbita dell’area destinata ai grandi progetti che potrebbe trovare spazio, ma soltanto in veste di consulente esterno Giacomo Parenti, già direttore generale del Comune e uomo che ha seguito in prima linea la trasformazione e l’evoluzione delle grandi opere di Firenze. Per il nome del superconsulente a mobilità e cantieri, sempre esterno all’organigramma, invece a luglio era circolato il nome di Stefano Ciurnelli, noto per i suoi piani di mobilità in varie città italiane. Ma nel suo caso la scelta non sembra ancora essersi concretizzata.

La riorganizzazione inoltre comprende due nuove direzioni, la ‘supporto amministrativo’ e ‘società partecipate e organi a controllo pubblico’ (tra questi ultimi ci sono, ad esempio le fondazioni). "La nuova organizzazione valorizza le professionalità del Comune - ha dichiarato la sindaca Sara Funaro - grazie anche all’introduzione di ‘progetti speciali a tempo’ e dei cosiddetti ‘ambiti di coordinamento’ , funzione quest’ultima strategica per collegare bene più direzioni e realizzare più efficacemente gli obiettivi di rilevanza strategica del mandato. Abbiamo fatto un lavoro di riorganizzazione importante e trasmesso anche la proposta ai sindacati con i quali continueremo a lavorare". "A poco più di tre mesi dal nostro insediamento – ha sottolineato l’assessora Laura Sparavigna, - con la nuova organizzazione l’assetto diventa più snello e il nostro modo di lavorare più efficiente. È stato insediato il tavolo di trattativa sindacale in un clima di ascolto e confronto".