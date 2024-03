Comunali, la scelta di Iv . No a Fossi, sì a Catalano

Anche Italia Viva si schiera con Monia Catalano, candidata civica a sindaco di Signa, al momento unica competitor del primo cittadino uscente, Giampiero Fossi (Pd). Ad annunciare la novità, il coordinamento di Signa del partito di Matteo Renzi, guidato da Luca Tognarelli. "Siamo impegnati, insieme alle altre forze civiche – si legge nella nota - alla costruzione di una candidatura civica per guidare Signa per il futuro e per dare una svolta al nostro comune. Questa scossa la può dare solamente la coalizione civica che sostiene in maniera unanime la candidata sindaco Monia Catalano.

L’attuale amministrazione è stata lontana e sorda alle necessità e ai problemi dei signesi. Per poter dare un’alternativa e delle risposte abbiamo deciso di unire le forze con altre liste civiche a sostegno di una candidata super partes, preparata, non inquinata e libera dalla politica per poter guidare la nostra città. Noi porteremo così la nostra visione riformista e di centro per dare slancio e ripartenza alla nostra comunità. Il nostro appello va a tutti i nostri sostenitori e a tutti i riformisti presenti nel comune di Signa. Tutti assieme possiamo cambiare Signa". Proprio la parola "civica", ripetuta anche in questa nota, è il mantra della nuova formazione. Ma, come in questo caso, a pronunciarla sono spesso proprio esponenti locali di varie forze politiche. E non sono pochi i partiti che si stanno affollando in questa coalizione trasversale: nell’avventura si sono imbarcati dall’inizio Forza Italia e Fratelli d’Italia, ai quali si aggiunge ora Iv. Trattative sono in corso con i Cinque Stelle, mentre la Lega sta ancora riflettendo sul da farsi, poco convinta dal mix di personalità che dovrebbero coesistere in caso di vittoria, inclusi ex esponenti locali di Rifondazione comunista e l’ex Pd Paolo Bambagioni. La promessa fatta da tutti i partiti è quella di togliere i simboli dalle schede elettorali. Ma, parafrasando Gotthold Ephraim Lessing, una lista che, con l’assenso del partito, corre senza simbolo di partito, non è essa stessa partito?