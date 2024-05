Compagnia della Rancia in ’Grease’, il musical diventato un cult

Una storia d’amore nata nelle ’sere d’estate’, tanto rock and roll, canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti. Questi sono gli ingredienti che hanno reso ’Grease’ un vero e proprio fenomeno di costume pop. In più di 25 anni di successi strabilianti in Italia, nella versione della Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, ’Grease’ si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Un’esperienza che si potrà vivere (o rivivere) oggi (ore 20,45) e domani (ore 16,45 e 20,45) al Teatro Verdi di Firenze. "È stato stimolante e divertente lavorare con il nuovo cast – sottolinea Marconi – in un clima di grande professionalità e nuove energie, in uno scambio continuo. Affrontiamo ogni edizione con la massima serietà per garantire il successo di questo spettacolo con il ’marchio di fabbrica’ di Rancia, fatto di queste parole chiave: qualità, talento, emozioni, coinvolgimento".