Compagnia aerea Emirates cerca 160 assistenti di volo

Si svolgerà il prossimo 23 gennaio a Firenze il la giornata di selezione per nuovo personale della compagnia aerea Emirates che cerca assistenti di volo. L’appuntamento è dalle 9 all’hotel Nh in piazza Vittorio Veneto. Per partecipare è possibile registrarsi dalla pagina www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew. Per candidarsi occorre parlare e scrivere inglese, avere un’altezza di almeno 160 centimetri, essere diplomati e in possesso di esperienza di almeno un anno nell’assistenza clienti o nell’ospitalità. Con addosso l’uniforme della compagnia non si devono vedere eventuali tatuaggi e nella giornata di selezione si richiede un dress code adatto al colloquio (capelli raccolti per le donne, senza barba gli uomini, scarpe con tacco per le donne e per entrambi abbigliamento da ufficio).