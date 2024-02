Com.Net, 10 milioni di investimenti

Un piano triennale da oltre 10 milioni di euro d’investimenti in Toscana, fra mezzi, sedi e risorse, con circa 100 assunzioni stimate. Sono le novità di Com.Net, società del gruppo Nextaly, global solutions provider operante nei settori telco, energy, Ict e mobility, che ha ottenuto appalti in Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) per due lotti della linea 4 della tramvia di Firenze (oltre a essere già attore principale nella realizzazione delle linee 3.2.1 e 3.2.2). Fra i risultati raggiunti, anche varie commesse relative alla realizzazione di linee elettriche nel settore della distribuzione di energia, del valore di circa 510 milioni (triennio 2023-2025) e per l’installazione di colonnine di ricarica. Com.Net ha esperienza soprattutto nello sviluppo di impianti di rete e sistemi a elevato contenuto tecnologico, in ambito ferroviario, metropolitano e autostradale. Può contare al momento su circa 300 dipendenti (550 con l’indotto) ed è riuscita a sfruttare le opportunità legate ai fondi Pnrr. In particolare, per quanto riguarda la distribuzione di energia, si è aggiudicata in qualità di capogruppo quattro lotti in Rti, nelle province di Firenze, Siena, Arezzo, Grosseto, Pistoia e Prato. L’accordo prevede la manutenzione e la realizzazione della rete elettrica di bassa e media tensione.

Per la tramvia di Firenze, Com.Net è inoltre attiva sui lavori riguardanti i 5,3 chilometri della Linea 4.2 Campi Bisenzio-Piagge. Prevista nell’accordo, anche un’opzione per la linea 4.1 che interesserà i 6,3 chilometri Piagge-Leopolda. "Siamo nel pieno di una nuova fase di sviluppo – ha detto Emanuele Genovesi, ceo di Com.Net (nella foto) - nella quale la Toscana è protagonista e che prossimamente riguarderà altre aree del Paese.

Li. Cia.